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ضبط قضايا غش تجاري واستيلاء على أسطوانات الغاز المدعمة في الجيزة

الخميس، 28 فبراير 2019 10:56 ص
ضبط قضايا غش تجاري واستيلاء على أسطوانات الغاز المدعمة في الجيزة اسطوانات الغاز-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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حرر ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة 66 قضية خلال حملة أمنية أستهدفت الأسواق والمحلات التجارية لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر. 
 
وأسفرت الحملة عن تحرير قضايا غش تجاري، وتجميع واستيلاء على اسطوانات الغاز المدعمة لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محاضر عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز ناقص الوزن. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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