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ضبط عصابة جمعت ميلونى جنيه مصرى ومليون ونصف جنيه سوادانى من المصريين بالخارج

الخميس، 28 فبراير 2019 12:11 م
ضبط عصابة جمعت ميلونى جنيه مصرى ومليون ونصف جنيه سوادانى من المصريين بالخارج الاتجار بالنقد الاجنبى - ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي ـ أمنية الموجي
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والتى بلغت حجم تعاملاتهما خلال عام مليوني جنيه مصرى، و1,500,000 مليون جنيه سودانى بالمخالفة لأحكام القانون .

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن قيام "عوض الله. ع" يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية" وصاحب إحدى شركات التصدير والشحن بالاشتراك مع "عبد الحفيظ .ح" يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية"، فى ممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام (المقاصة) بالمخالفة لأحكام القانون.

وأفادت التحريات بأن حجم تعاملاتهما بلغ نحو 2 مليون جنيه مصرى، ومليون وخمسمائة ألف جنيه سودانى خلال العام الماضي، واعترفا المتهمان بارتكابهما الوقائع، وتولت النيابة التحقيقات مع المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال ممارستهما نشاطهما وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية (16700" ستة عشر ألف وسبعمائة جنيها مصرياً – 8300 " ثمانية آلاف وثلاثمائة جنيه سوداني، 700 "سبعمائة رائد جنوب أفريقى") حصيلة نشاطهما الإجرامى، واثنين هاتف محمول تحوى العديد من الرسائل والمحادثات على أحد تطبيقات الهاتف المحمول "الواتس آب"، الدالة على نشاطهما الإجرامى.

 

 

 


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