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ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة 7 شقق سكنية في الإسكندرية

الخميس، 28 فبراير 2019 11:31 ص
ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة 7 شقق سكنية في الإسكندرية مديرية أمن الأسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الشقق السكنية بمنطقة الجمرك بأسلوب كسر الباب.

والبداية وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي تفيد قيام عاطلين "25 سنة" و"24 سنة" مقيمان بدائرتي قسمي شرطة الدخيلة ومينا البصل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب كسر الأبواب.

وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما، واعترفا في التحقيقات بارتكابهما 7 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الجمرك.

وأرشد المتهمان عن المسروقات وهي عبارة عن "مشغولات الذهبية، أجهزة كهربائية ومنزلية"، وجارى عرضها على أصحابها للتعرف عليها وفقا للبلاغات الواردة للقسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


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