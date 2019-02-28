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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

الخميس، 28 فبراير 2019 11:40 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية محررات مزورة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أمنية الموجي
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالجيزة، قيام "عبد الرحيم.ط" هارب من سجن وادى النطرون خلال أحداث يناير فى قضية "تزييف" والمحكوم فيها بالسحن المشدد "5" سنوات، ومحكوم عليه هارب فى قضيتى "تزوير" بالسجن "10" سنوات، بالاشتراك مع "وليد.م"، السابق اتهامه فى عدد (4) قضايا" مخدرات، سرقة، ضرب، تبديد"، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية (بطاقات الرقم القومى- الشهادات الجامعية) لترويجها على عملائها راغبى الحصول عليها، وقيام الأول بانتحال صفة مستشار تحكيم دولى وتزوير بطاقة رقم قومى وجواز سفر.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على جهاز لاب توب محمل عليه أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والجامعات والسفارات- فلاشة محمل عليها تأشيرات مقلدة منسوبة لإحدى الوزارات- شهادات جامعية مزورة- صحيفة حالة جنائية مزورة.

واعترفا المتهمان بارتكاب الوقائع، وتولت اللنيابة العامة التحقيق فى الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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