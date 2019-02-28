صور.. وزيرة الاستثمار تشهد توقيع اتفاق بين "العمل الدولية" وشركة مصرية

كتب عبد الحليم سالم

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، الخميس توقيع اتفاقية بين منظمة العمل الدولية وشركة مصرية ، بشأن مد مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، بمنحة بقيمة 18مليون جنيه، مقدمة من الشركة فى إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، وسيتم تنفيذ المشروع فى محافظة دمياط.

وقام بالتوقيع كل من أريك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية، ومحمد شندى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ، بحضور السفير جيس داتون، سفير كندا لدى القاهرة، والمهندس سعد هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر من أهم المشروعات التى تعطى الوزارة لها اولوية لأنها توفر فرص عمل للشباب، موضحة أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تم الارتقاء بترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على الاستثمار فى العنصر البشرى سواء فى مجال ريادة الاعمال من خلال مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة، أو من خلال المنح التى تحصل عليها الوزارة من خلال الشركاء فى التنمية.

وأشادت الوزيرة، بمساهمة الشركة فى هذا المشروع فى اطار المسؤولية المجتمعية، داعية كافة الشركات إلى تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات بمجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.