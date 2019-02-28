صور.. مقتل 5 أشخاص فى انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشيو

رويترز

قال مراسل من رويترز إن انفجارا مدويا هز العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد لسحب الدخان.

وقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون عقب انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت الشرطة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/، أن الانفجار وقع في المركز التجاري للمدينة حيث توجد الكثير من الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم.