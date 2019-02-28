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الخميس، 28 فبراير 2019 11:40 م
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صور.. مقتل 5 أشخاص فى انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشيو

الخميس، 28 فبراير 2019 08:01 م
صور.. مقتل 5 أشخاص فى انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشيو الانفجار
رويترز
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قال مراسل من رويترز إن انفجارا مدويا هز العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد لسحب الدخان.

وقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون عقب انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت الشرطة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/، أن الانفجار وقع في المركز التجاري للمدينة حيث توجد الكثير من الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم.

أحد المصابين بصحبة مسعف
أحد المصابين بصحبة مسعف
الدماء تغطى وجه أحد المصابين
الدماء تغطى وجه أحد المصابين
النيران تشتعل فى أعقاب الانفجار
النيران تشتعل فى أعقاب الانفجار
جانب من الحريق
جانب من الحريق
حريق بعد الانفجار
حريق بعد الانفجار
رجال الإنقاذ يحملون احد المصابين
رجال الإنقاذ يحملون احد المصابين
عمليات نقل المصابين
عمليات نقل المصابين

 

 


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