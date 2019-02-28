صور.. مقتل 5 أشخاص فى انفجار ضخم بالعاصمة الصومالية مقديشيو

قال مراسل من رويترز إن انفجارا مدويا هز العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد لسحب الدخان.
وقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون عقب انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكرت الشرطة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الخميس/، أن الانفجار وقع في المركز التجاري للمدينة حيث توجد الكثير من الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم.
أحد المصابين بصحبة مسعف
الدماء تغطى وجه أحد المصابين
النيران تشتعل فى أعقاب الانفجار
جانب من الحريق
حريق بعد الانفجار
رجال الإنقاذ يحملون احد المصابين
عمليات نقل المصابين
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة