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صور.. محافظ الجيزة ورئيس "محلية البرلمان" يتفقدان أعمال الصيانة بمحور صفط

الخميس، 28 فبراير 2019 09:01 م
صور.. محافظ الجيزة ورئيس "محلية البرلمان" يتفقدان أعمال الصيانة بمحور صفط محافظ الجيزة يتفقدا محور صفط اللبن
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه المهندس احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اعمال الصيانة الجارية بمحور صفط اللبن واستكمال رصف طريق الخدمة الموازى لحرم الطريق الدائرى بنطاق حى بولاق الدكرور .

واستعرض راشد، خلال الجولة اعمال الصيانة المنفذة بمحور صفط اللبن وتركيب اسوار وحواجز خرسانية بهدف منع انزلاق السيارات فى خطوة هامة للحد من الحوادث المتكررة بمحور صفط اللبن ، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة تجرى على قدم وساق وسيتم الانتهاء منها فى القريب العاجل.

كما تفقد أعمال رصف طريق الخدمة الموازى لحرم الدائرى ببولاق الدكرور والجارى العمل به  بطول 4كم وتكلفة اجمالية 9 مليون جنية والذى سوف يساهم فى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة والتيسير على المواطنين فى الوصول للطريق الدائرى .

وتابع المحافظ أعمال التطوير بالمنطقة والتى سوف تشمل رصف وتمهيد مطالع ومنازل الطريق الدائرى ورصف وتطوير الساحة الكائنة اسفل الطريق الدائرى ورفع السيارات المتهالكة بها لأهميتها كمحاور مرورية رئيسية واستغلال جزء منها كساحة انتظار للسيارات .

وأشاد المهندس أحمد السجينى، بما تابعة من أعمال الصيانة بمحور صفط ورصف طريق الخدمة لما يمثله من أهمية فى تحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين  لافتا إلى ضرورة التعاون الدائم  والبناء بين المحافظة ونواب دوائرها المختلفة فى تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد رأافت السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة  وأعضاء مجلس النواب عن بولاق الدكرور كلا من محمد الحسينى ومحمد اسماعيل وعمرو أبو اليزيد

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جانب من الجولة

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محافظ الجيزة خلال الجولة 

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محافظ الجيزة والمهندس أحمد السجينى

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جانب من الجولة 

 


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