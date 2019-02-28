صور.. محافظة الأقصر تشهد تسليم 131 نظارة لضعاف البصر من طلاب 3 مدارس

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدرسة منشأة العماري الإبتدائية بمحافظة الأقصر، حفل تسليم نظارات طبية للتلاميذ الذين تم توقيع الكشف عليهم ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "نور حياة"، التي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية.

وشملت أعمال الحفل تسليم 67 نظارة طلابية لمن يعانون من ضعف الإبصار من تلاميذ مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية، و41 من تلاميذ مدرسة منشأة العماري الإبتدائية، و23 تلميذ بمدرسة نجع العرب الإبتدائية، وذلك بحضور مسئولي ومنسقي الحملة وصندوق تحيا مصر بالمحافظة، ومسئولي مديرية الصحة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عبد اللطيف عمران.