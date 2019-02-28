صور.. قطاران يدهسان سيارة فى أمريكا ومصرع ثلاثة أشخاص

كتب هيثم سلامة

دهس قطاران يسيران فى اتجاهين متعاكسين، سيارة على طريق لونج آيلاند فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص كانوا داخل السيارة.





وأكدت نيويورك تايمز، أن هذا المعبر خطير للغاية ويعبر من خلاله أكثر من 200 قطار ركاب يوميا، بينما تنتظر السيارات للعبور من فوق القضبان.





وأضافت، أن ذلك المعبر يعتبر أحد سبعة معابر خطرة على امتداد 20 ميل فى طريق لونج آيلاند وكان من المقرر تطويرها، وأن يحل محلها جسر للقطارات ونفق للسيارات العام المقبل.



