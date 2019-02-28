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صور.. غادة والى تزور مصابى حادث القطار بمعهد ناصر وتوجه بصرف إعانات عاجلة

الخميس، 28 فبراير 2019 06:43 م
صور.. غادة والى تزور مصابى حادث القطار بمعهد ناصر وتوجه بصرف إعانات عاجلة غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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أجرت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، زيارة لمصابى حادث قطار محطة مصر بمستشفى معهد ناصر وكان في استقبالها الدكتور هانى راشد مديرمستشفي  معهد ناصر ،وذلك للاطمئنان علي المصابين والتأكيد علي ضرورة تلقيهم افضل أوجه الدعم والرعاية وكذلك الاطمئنان الانتهاء من اجراء الأبحاث الاجتماعيه تمهيدا لصرف التعويضات المقررة  للمصابين وأسر المتوفين والمصابين بعجز كلى.
 
ووجهت  غادة والي بصرف اعانة عاجله لاسر المصابين والضحايا من حساب المؤسسة العامه للتكافل لحين استيفاء أوراق التعويضات التى تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء .
 
كما وجهت وزيرة التضامن، الهلال الأحمر المصرى بتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم والتقت "والي" بفريق الهلال المصرى مؤكدا  علي ضرورة التنسيق مع المستشفيات التى يعالج بها المصابين وامانة الصحة النفسية بوزارة الصحة .
 
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