صور.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية لليوم الرابع

كفر الشيخ – محمد سليمان

هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على قرى ومدن محافظة كفر الشيخ وخاصة فى شمال المحافظة، صباح اليوم الخميس، وأعاقت الأمطار فى بعض القرى من مرور الأهالى، مما دفع مجالس المدن بالتوجه بمعدات الحملات لرفع المياه من الشوارع.

وتوقفت حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيح لليوم الرابع، ورست المراكب بالميناء، لسوء الأحوال الجوية، كما تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لهبوب رياح شديد وانخفاض فى درجات الحرارة.

وأكد العميد يسرى الدسوقى، مدير ميناء الصيد بالبرلس، أن حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط، توقفت ورست المراكب بالميناء لسوء الأحوال الجوية، وعقب انتهاء النوه سوف تستأنف حركة الملاحة بالبحر المتوسط.

وقال المهندس محمد عبدالله، مديرعام غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، توقفت حركة الصيد بميناء البرلس لليوم الرابع على التوالى لهطول الأمطار ولشدة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، تم منع خروج الصيادين فى رحلات صيد، حرصا على سلامتهم ومراكب الصيد، كما توقفت حركة الصيد تماما بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية ومرور تلك النوة.