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الخميس، 28 فبراير 2019 06:46 م
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صور.. إزالة الجراج الخاص بكازينو الشاطبى بالإسكندرية

الخميس، 28 فبراير 2019 06:44 م
صور.. إزالة الجراج الخاص بكازينو الشاطبى بالإسكندرية إزالة الجراج الخاص بكازينو الشاطبى
الإسكندرية - جاكلين منير
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أعلنت  الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالاسكندرية ، شن حملة مكبرة لازالة جراج شاطئ الشاطبى المخالف ، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة بالمتابعة المستمرة لحرم الشاطئ والتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 4 لسنة 1994

وقامت اليوم الخميس الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة لغرب الدلتا بالإسكندرية بالإشتراك مع حي وسط بالإسكندرية وفي حضور قوات الشرطة بتنفيذ قرار الإزالة رقم 160 لسنة 2017 والخاص بكازينو الشاطبى.

كانت اليوم السابع أول من كشف عن المخالفة بتقرير نشر فى 21 مارس 2017  بعنوان " اختفاء شاطئ الشاطبى وتحويله الى جراج " ، حيث تم بناء جراج خرسانى مخالف على رمال الشاطئ الشاطبى من الجهه الغربية وأدى الى إختفاء الشاطئ الرملى.

جراج الشاطيى (1)
جراج الشاطيى

جراج الشاطيى (2)
جراج الشاطيى 
جراج الشاطيى (3)
جراج الشاطبى

 


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