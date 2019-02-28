شاهد بـ"اقتحام الحدود": عناصر حزب الله وحماس تسللت بالتنسيق مع الإخوان

كتب إيهاب المهندس

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة ، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إنه عناصر من حزب الله وحماس اقتحمت الحدود بالتنسيق مع الإخوان والعناصر البدوية الجنائية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

فى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونادت المحكمة على الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث.

وعن سؤال المحكمة عن الذين قاموا باقتحام الحدود الشرقية فى الفترة التى جاءت فى أعقاب 25 يناير 2011، وهنا رد الشاهد قائلا : عناصر من حزب الله، وحماس، والحرس الثورى، بالتنسيق مع الإخوان، وحددوا الأنفاق التى سيسلكونها للدخول للحدود المصرية، وتم التنسيق أيضا مع العناصر الجنائية البدوية، والنفق له فتحة دخول من قطاع غزة وفتحة خروج فى مصر، وفى أنفاق تستخدم فى دخول السيارات".

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".