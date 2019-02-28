video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاهد بـ"اقتحام الحدود": جمعت معلوماتى من المصادر السرية والشهيد محمد مبروك

الخميس، 28 فبراير 2019 02:05 م
شاهد بـ"اقتحام الحدود": جمعت معلوماتى من المصادر السرية والشهيد محمد مبروك المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إنه جمع معلوماته التى أدلى بها فى الجلسات السابقة من المصادر السرية والشهيد محمد مبروك.
 
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
 
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونادت المحكمة على الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث.
 
وعن سؤال المحكمة عن مصدر معلومات الشاهد التى أدلى بها الجلسات الماضية، أكد الشاهد أن المعلومات حصل عليها من المصادر السرية والشهيد محمد مبروك، ومن الوثائق التى ضبطت فى بعض قضايا الإخوان ومنها القضية 2/4 وفيها وثائق تؤكد أن حماس جزء من الإخوان ومحاضر الاجتماعات التى تمت فى تركيا وأطرافها الكتاتنى، سعد الحسينى، وحسين محمد إبراهيم، حمدى حسن، وسيد عسكر، وإبراهيم أبو عوف، وهم ما أتذكرهم، وكانوا بيتفقوا على خطة اقتحام الحدود منذ عام 2005.
 
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 13 مارس

السجن 10 سنوات لمتهم بقتل المتظاهرين وبراءة 3 آخرين بالجيزة

اقتحام السجون

اقتحام الحدود الشرقية

محاكمة مرسي بقضية السجون

محمد مرسى

الرئيس المعزول

المستشار محمد شرين فهمى

الجنايات

اخبار الحوادث

محاكم مصر




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة