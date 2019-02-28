شاهد بـ"اقتحام الحدود": جمعت معلوماتى من المصادر السرية والشهيد محمد مبروك

كتب إيهاب المهندس

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إنه جمع معلوماته التى أدلى بها فى الجلسات السابقة من المصادر السرية والشهيد محمد مبروك.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونادت المحكمة على الشاهد اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث.

وعن سؤال المحكمة عن مصدر معلومات الشاهد التى أدلى بها الجلسات الماضية، أكد الشاهد أن المعلومات حصل عليها من المصادر السرية والشهيد محمد مبروك، ومن الوثائق التى ضبطت فى بعض قضايا الإخوان ومنها القضية 2/4 وفيها وثائق تؤكد أن حماس جزء من الإخوان ومحاضر الاجتماعات التى تمت فى تركيا وأطرافها الكتاتنى، سعد الحسينى، وحسين محمد إبراهيم، حمدى حسن، وسيد عسكر، وإبراهيم أبو عوف، وهم ما أتذكرهم، وكانوا بيتفقوا على خطة اقتحام الحدود منذ عام 2005.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".