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سويسرا تسمح لخمسة آلاف شخص بتدخين الماريجوانا ضمن دراسات تجريبية

الخميس، 28 فبراير 2019 04:05 م
سويسرا تسمح لخمسة آلاف شخص بتدخين الماريجوانا ضمن دراسات تجريبية الماريجوانا
رويترز
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قالت الحكومة السويسرية اليوم الخميس إنها قد تسمح لنحو 5 آلاف شخص بتدخين الماريجوانا ضمن دراسات تجريبية بهدف المساهمة فى صياغة قواعد جديدة لاستخدامه فى الأغراض غير العلاجية.

واقترحت الحكومة إجراء تجارب محدودة قد تؤدى لتغيير القوانين التى تحظر نبات القنب والتى تعود لعام 1951. وقال مكتب الصحة الاتحادى إن الخطة ستطرح للنقاش العام حتى منتصف العام.

وتسمح سويسرا بالفعل ببيع منتجات القنب التى تحتوى على نسبة تقل عن 1% من مادة (تى.إتش.سى) التى تمنح الشعور بالانتشاء. وبدأت فى يوليو الماضى البحث عن طرق جديدة لتقنين الماريجوانا قوية المفعول بعدما عرقلت القوانين المطبقة محاولة جامعة برن لإجراء دراسة علمية.

ووفقا لتقييمات حكومية يستخدم نحو 200 ألف شخص فى سويسرا القنب رغم تجريمه. وقالت الحكومة فى بيان "نحتاج لدراسة قوالب تنظيمية جديدة فى ضوء الوضع الراهن دون تقويض الحظر العام على القنب". وتعتزم الحكومة أيضا تسهيل الحصول على الماريجوانا لأغراض طبية لكن هذا سيكون في إطار عملية منفصلة.


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الماريجوانا

سويسرا

تدخين الماريجوانا

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