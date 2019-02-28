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"سولى" كلب بوش الأب يبدأ عملا جديدا بمركز طبى

الخميس، 28 فبراير 2019 10:26 ص
"سولى" كلب بوش الأب يبدأ عملا جديدا بمركز طبى بوش الأب
واشنطن(رويترز)
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بدأ سولى، كلب الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الأب، الخدمة فى مركز والتر ريد الطبى حيث سيساعد معاقين من قدامى المحاربين وكذلك عسكريين حاليين.

اكتسب سولى إتش دبليو بوش شهرة برعايته ومرافقته الدائمة للرئيس الحادى والأربعين للولايات المتحدة فى المراحل الأخيرة من حياته. وخلال مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمان بوش فى القاعة المستديرة بالكونجرس فى 2018، جثم سولى فى وفاء بجوار النعش.

وقال المركز الطبى إن مهام سولى فى دوره الجديد ستشمل توفير الدعم والراحة والترويح عن نفوس المحاربين المصابين وأسرهم وطاقم المستشفى ومن ثم تخفيف أجواء التوتر وزيادة المشاعر الإيجابية.

وقالت جينا بوش هيجر حفيدة الرئيس السابق الراحل على تويتر "سيستمر سولى فى نشر المحبة بمستشفى والتر ريد. كان رفيقا محبا عندما كان جامبى (بوش الأب) فى أمس الحاجة إليه".

وأصبح سولى، وهو كلب بيج اللون من نوع لابرادور، واحد من سبعة كلاب تعمل بالمركز الطبى الواقع فى بيثيسدا بولاية ماريلاند. وتعمل الكلاب السبعة إجمالا لأكثر من 200 ساعة عمل شهريا فى المتوسط.

 

وعمر سولى عامان ونصف العام، وفقا لجمعية فيتدوجز الأمريكية التى قامت بتدريبه.

 

 

 


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