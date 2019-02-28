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سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة سيارات مواطنين بعد مغافلتهم فى القاهرة

الخميس، 28 فبراير 2019 12:16 م
سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة سيارات مواطنين بعد مغافلتهم فى القاهرة سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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سقط فى أيدى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أخطر تشكيل عصابى تخصص فى عمليات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف ، واعترفوا بسرقة 5 سيارات وإستخدامها فى إرتكاب 37 حادث سرقة متعلقات مواطنين، و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.
 
 
 و تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من رصد أحد أخطر التشكيلات العصابية فى مجال إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين، وهم " محمود.ش.م" 27 سنة عاطل و شقيقه" مصطفى" 21 سنة لا يعمل و سابق اتهامهم بقضايا تزوير و سرقة و "خالد.م.ع" 30 سنة و"فهد.ع.ط" 36 سنة سائق.
 
 
و أكدت التحريات إرتكاب عناصر التشكيل للعديد من وقائع سرقات المواطنين بدوائر أقسام ( التجمع الخامس-النزهة- الشيخ زايد -6 أكتوبر) وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين المذكورين ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بأسلوب "المغافلة" وإستخدامها فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وإعترفوا بإرتكابهم سرقة 5 سيارات بأسلوب المغافلة ، و 37 حادث سرقة متعلقات المواطنين .
 
  
 
و تم بإرشادهم ضبط السيارات بمكان إخفائهم، كما تم ضبط (مبلغ 22 ألف جنيه– 9 حقيبة يد – 11 ساعة يد حريمى – 50 فلاشة – كاميرا – مشغولات ذهبية عبارة عن"كولية ، 2 أسورة" – مشغولات فضية عبارة عن "9 ميدالية ، سلسلة بدلاية" – 9 غوايش إكسسوار – 200 قرص مخدر – سلاح أبيض "مطواة") ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية والمواد المخدرة بقصد التعاطى ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
 
كما تم بإرشادهم ضبط 8 هواتف محمولة لدى عميلهم "صلاح .ع.غ 50 سنة صاحب محل لخدمات المحمول ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ، سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية "نشل" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 

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