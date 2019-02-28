سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة سيارات مواطنين بعد مغافلتهم فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

سقط فى أيدى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أخطر تشكيل عصابى تخصص فى عمليات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف ، واعترفوا بسرقة 5 سيارات وإستخدامها فى إرتكاب 37 حادث سرقة متعلقات مواطنين، و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

و تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من رصد أحد أخطر التشكيلات العصابية فى مجال إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين، وهم " محمود.ش.م" 27 سنة عاطل و شقيقه" مصطفى" 21 سنة لا يعمل و سابق اتهامهم بقضايا تزوير و سرقة و "خالد.م.ع" 30 سنة و"فهد.ع.ط" 36 سنة سائق.

و أكدت التحريات إرتكاب عناصر التشكيل للعديد من وقائع سرقات المواطنين بدوائر أقسام ( التجمع الخامس-النزهة- الشيخ زايد -6 أكتوبر) وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين المذكورين ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بأسلوب "المغافلة" وإستخدامها فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وإعترفوا بإرتكابهم سرقة 5 سيارات بأسلوب المغافلة ، و 37 حادث سرقة متعلقات المواطنين .

و تم بإرشادهم ضبط السيارات بمكان إخفائهم، كما تم ضبط (مبلغ 22 ألف جنيه– 9 حقيبة يد – 11 ساعة يد حريمى – 50 فلاشة – كاميرا – مشغولات ذهبية عبارة عن"كولية ، 2 أسورة" – مشغولات فضية عبارة عن "9 ميدالية ، سلسلة بدلاية" – 9 غوايش إكسسوار – 200 قرص مخدر – سلاح أبيض "مطواة") ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية والمواد المخدرة بقصد التعاطى ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

كما تم بإرشادهم ضبط 8 هواتف محمولة لدى عميلهم "صلاح .ع.غ 50 سنة صاحب محل لخدمات المحمول ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ، سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية "نشل" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.