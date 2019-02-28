سقوط أمطار غزيرة على دمياط وتوقف حركة الصيد

دمياط عبده عبد الباري

تعرضت محافظة دمياط اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

بينما أعلن حسام خليل رئيس جمعية الصيادين لـ"اليوم السابع"، عن إغلاق بوغاز عزبة البرج، بعد وصول نوة "السلوم" و ما يصاحبها من انخفاض فى درجات الحرارة ومطر ورياح غربية، والتى تستمر لمدة يومان "اليوم وغدا".

وأضاف خليل، أنه تم توقف حركة الصيد بالبوغاز، وذلك بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، بينما انتظمت حركة السفن بميناء دمياط، كما انتظمت حركة الشحن والتفريغ بشكلها المعتاد.