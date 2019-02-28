سفارة العراق: عقد أول لجنة عليا مشتركة لمصر والعراق منذ 17عاما

كتبت- منى ضياء

أعلن حيدر نورى، الملحق التجارىن بسفارة العراق بالقاهرة، عن انعقاد لجنة عليا مشتركة بين مصر والعراق خلال العام الجارى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وهى أول لجنة من نوعها تنعقد منذ عام 2002 .

وقال نورى خلال ورشة عمل اليوم، الخميس، لعرض فرص الاستثمار بمشروعات إعادة إعمار العراق أمام الشركات المصرية، أنه من المقرر توقيع 25 مذكرة تفاهم فى بغداد خلال انعقاد اللجنة تغطى كافة المجالات.

وأشار المحلق التجارى إلى زيادة قيمة التبادل التجارى بين مصر والعراق من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجارى منذ عام 2003 .

وأوضح نورى، أنه تم رصد 100 مليار دولار لإعادة إعمار المحافظات المحررة من داعش، والمحافظات التى تحتاج لبنية تحتية بالعراق.

ودعا نورى خلال ورشة عمل عقدها اليوم بالقاهرة لاستعراض الفرص الاستثمارية لإعادة الإعمار بالعراق، رجال الأعمال والشركات المصرية، للمشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تنظمه وزارة التجارة العراقية في محافظة بغداد خلال الفترة من 31 مارس-3 أبريل المقبل، بمشاركة الهيئات والوزارات الحكومية المختلفة المعنية، وهو أول مؤتمر يعقد للشركات المشاركه فى إعادة الإعمار.

وقال نورى موجها حديثه للشركات المصرية: "هناك توجه الحكومة العراقية لتكون الشركات المصرية اول المساهمين فى مشروعات إعادة الإعمار".

وتستهدف خطة الحكومة العراقية 722 مشروع لإعادة الإعمار ، تم البدء فى إنشاء 500 مشروع منها بالفعل بعد تسلم 33 مليار دولار من إجمالى 88 مليار دولار خصصتها الجهات المانحة لإعادة الإعمار خلال مؤتمر المانحين بالكويت الذى انعقد فى نوفمبر الماضى.

وتمثل أهم القطاعات المستهدفة في إعادة الإعمار تتمثل في شركات المقاولات العامة، شركات الاسكان، شركات ومصانع مواد البناء بجميع أنواعها.

وعن أهم الجهات العراقية المشاركة بالمؤتمر، فتشمل جميع الهيئات والوزارات المعنية بجهود و تنفيذ خطة إعادة الإعمار وكذلك مشتريات مواد البناء، ومنها صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، فضلا عن التجار والمستوردين أعضاء اتحاد الغرف التجارية العراقية، وشركات المقاولات والإسكان في العراق والتي تبحث عن شركات مصرية، وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي.