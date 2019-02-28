سعد الحريرى يبعث برقية عزاء إلى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث القطار

بيروت (أ ش أ)

بعث رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، معزيا فى ضحايا حادث القطار الذى وقع بالأمس فى (محطة مصر) بوسط القاهرة، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برى، قد أرسل برقية مماثلة إلى الرئيس السيسى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

كما بعث رئيس حزب (الاتحاد) اللبنانى النائب عبد الرحيم مراد، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، متقدما خلالها بالعزاء والمواساة، وسائلا الله أن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر أرضا وقيادة وشعبا من كل مكروه.