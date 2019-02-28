video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سعد الحريرى يبعث برقية عزاء إلى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث القطار

الخميس، 28 فبراير 2019 03:05 م
سعد الحريرى يبعث برقية عزاء إلى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث القطار سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

بعث رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، معزيا فى ضحايا حادث القطار الذى وقع بالأمس فى (محطة مصر) بوسط القاهرة، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برى، قد أرسل برقية مماثلة إلى الرئيس السيسى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

كما بعث رئيس حزب (الاتحاد) اللبنانى النائب عبد الرحيم مراد، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، متقدما خلالها بالعزاء والمواساة، وسائلا الله أن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر أرضا وقيادة وشعبا من كل مكروه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة تضليل وتجهيل وتزييف تقودها "الإخوان" في حادث قطار رمسيس..خبراء أمنيون: الجماعة تهدف لإثارة الفوضى..تستعين بكتائب إليكترونية لترويج الشائعات..ويحاولون قلب الحقائق رغم كون الحادث خطأ بشرى وارد بكل دول العالم

فيديو.. "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".. منقذ المصابين فى حادث قطار رمسيس لـ"اليوم السابع": "ما عملتش غير الواجب".. وليد مُرضى يؤكد: لم أبالِ بالخطر.. وأصعب شىء مشاهدة إنسان يصارع الموت

محافظ الشرقية تأجيل مهرجان الهجن لأجل غير مسمي تضامنا مع ضحايا رمسيس

فيديو..قصة منقذ المصابين بحادث قطار رمسيس.. واجه النار بمياه على أجساد الضحايا

ملايين المصريين يؤكدون عبر صفحاتهم على "أمان" منطقة رمسيس بعد حادث القطار

مدير مستشفى السكة الحديد يكشف قصة إنقاذ طفلة حادث رمسيس من الموت

فيديو.. مدير مستشفى السكة الحديد: خروج عدد من مصابى حادث رمسيس بعد تماثلهم للشفاء

السفارة الفرنسية تعزى مصر فى ضحايا قطار رمسيس: "حادث مأساوى"

وزارة الشباب والرياضة تنعى ضحايا حادث قطار رمسيس

الرئيس السيسى

سعد الحريرى

حادث قطار رمسيس

محطه رمسيس

حادث محطه رمسيس




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة