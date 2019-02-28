زوجة أمام محكمة الأسرة: "حماتى كانت عايزه ولد وأنا مجبتش غير بنات فقررت تسميمى"

كتبت أسماء شلبى

وقفت "ميادة.ن.أ" أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب بنفقة 1500 لبناتها الثلاثة، بعد أن امتنع زوجها عن الإنفاق عليهم عقابا على إقامة دعوى طلاق للضرر، وتؤكد: "مشكلتى أنى مبخلفش غير بنات مما دفع حماتى لتعنيفى وإجبار زوجى على هجرى ومحاولة التخلص منى بوضع السم لى".

وتابعت الزوجة "حماتى أقدمت على تعذيبى ولم ترحمنى ودفعت زوجى لطردى للشارع ورمانى من أجل رغبته فى طفل ولتزوجه على منقولاتى وتمنحنى غرفة صغيرة أعلى المنزل أنا بناتى الثلاثة".

وتابعت "تركت المنزل وطلبت الطلاق ولكنه رفض وساومنى على كل حقوقى ولرغبتى فى الفرار من جحيم الحياة مع ضرة وافقت، واشترطت عليه أن يدفع مصروفات بناته فقط ليساعدنى بجانب عملى على تلبية احتياجاتهم".

واكملت :" الحمد لله على خروجى سليمة من منزله بعد الإهانة والضرب ومعاملته ووالدته التى وصلت لضربى بشكل همجى وفى إحدى المرات كسر لى أنفى ومعصمى"، و"رغم تنازلى عن كل حقوقى أخل بوعده ولم يطلقنى وعقابنى بحرمان بناتى من النفقة وعندها علمت بحملى فى طفل ذكر فحاول أن يرجعنى لعصمته ولكنى رفض بعد أن عشت طوال سنوات عذاب مع حماتى كادت أن تنتهى بقتلى على يدها ".

وتابعت "تحصلت على 500 جنيه نفقه من بنك ناصر بعد عذاب بسبب رفض زوجى الدفع، وأقمت دعوى نفقة صغار لإجباره على دفع 1500 نفقة ودفعه لتطليقى.