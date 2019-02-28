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زاخاروفا: إرهابيو "النصرة" يسعون لتوسيع نطاق هيمنتهم فى سوريا

الخميس، 28 فبراير 2019 08:13 م
زاخاروفا: إرهابيو "النصرة" يسعون لتوسيع نطاق هيمنتهم فى سوريا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن إرهابيى تنظيم جبهة النصرة يُشكلون تهديدًا على الأمن والاستقرار فى سوريا. 
وشددت زاخاروفا -فى تصريح لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- على أن تهديد الأمن والاستقرار فى سوريا يُكمن فى إرهابيى تنظيم جبهة النصرة التابعة لهيئة تحرير الشام، التى تسيطر على منطقة خفض التصعيد فى إدلب، حيث ينفذ القادة الميدانيون عمليات تهدف إلى إعادة تشكيل الجماعات المُسلحة بهدف زيادة قدراتها الهجومية فى مناطق حلب وحماة واللاذقية، مُشيرة إلى أن المُسلحين يخططون لتوسيع نطاق نفوذهم وهيمنتهم الكاملة على إدلب. 
كما لفتت زاخاروفا إلى ارتفاع أعداد انتهاكات قرار وقف إطلاق النار، موضحة بقولها: "تم رصد 40 حالة انتهاك، خلال الأربعة أيام الماضية فقط، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين".


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