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رويترز: الشرطة الجزائرية تفرق صحفيين يحتجون فى العاصمة

الخميس، 28 فبراير 2019 03:39 م
رويترز: الشرطة الجزائرية تفرق صحفيين يحتجون فى العاصمة الشرطة الجزائرية ـ صورة أرشيفية
الجزائر (رويترز)
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أفاد شهود ولقطات من تلفزيون رويترز بأن الشرطة الجزائرية ألقت القبض على عدة صحفيين فى احتجاج فى العاصمة اليوم الخميس، للمطالبة بحق تغطية احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة بدأت قبل أسبوع.

وتجمع عشرات الصحفيين فى وسط المدينة وهم يرددون "ديمقراطية" قبل أن تفرقهم الشرطة. ومنذ الجمعة شارك آلاف الجزائريين فى احتجاجات على مساعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة خامسة فى انتخابات الرئاسة التى تجرى يوم 18 أبريل.

وقال شهود إن الشرطة اقتادت عدة صحفيين خلال الاحتجاج. ولم يرد أى تعقيب من الحكومة. وبدأت وسائل الإعلام الحكومية فقط فى تغطية الاحتجاجات الثلاثاء، بعد أن اشتكى الصحفيون العاملون بها علانية من منعهم من ذلك.

 


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