روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكى بشأن فنزويلا

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استخدمت روسيا والصين، الليلة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكى بشأن فنزويلا.

وأعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلى نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن وفقا لقناة "روسيا اليوم" - عن رفض بلاده لمشروع القرار الأمريكى بشأن فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وعادلة فى فنزويلا. ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة استعادة الديمقراطية فى فنزويلا بشكل سلمى وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها دون أية عوائق.

وقال المندوب الروسى: إن الولايات المتحدة لا تحترم سيادة فنزويلا ، وحرية الشعب الفنزويلى فى حل قضاياهم الداخلية بأنفسهم، مشيرا إلى أن أمريكا تريد تصعيد الأزمة، وتنفيذ سيناريو خاص بها من أجل تغيير الحكم أو الإطاحة بالحكومة.

ومن جانبه، داعا مندوب الصين لدي مجلس الأمن وو هاى تاو الحكومة الفنزويلية والمعارضة إلى الحوار وفقا لأحكام الدستور. وقال تاو: إننا ندعم الشعب الفنزويلى لصنع استقلاله وسيادته واستقراره، رافضا أى تدخل لقوى خارجية فى الشأن الداخلية الفنزويلى وأى تدخل عسكرى لحل الأزمة.

وطالب المجتمع الدولى بالتعامل مع الأزمة بشكل يرجح التنمية والاستقرار فى فنزويلا لتحسين معيشة السكان فى البلاد فى ظل احترام سيادة البلد وتقديم المساعدة البناءة.