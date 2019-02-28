video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 11:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكى بشأن فنزويلا

الخميس، 28 فبراير 2019 11:30 م
روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكى بشأن فنزويلا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلى نيبينزيا
أ ش أ
إضافة تعليق

استخدمت روسيا والصين، الليلة، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكى بشأن فنزويلا.
وأعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلى نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن وفقا لقناة "روسيا اليوم" - عن رفض بلاده لمشروع القرار الأمريكى بشأن فنزويلا.
وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وعادلة فى فنزويلا. ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة استعادة الديمقراطية فى فنزويلا بشكل سلمى وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها دون أية عوائق.
وقال المندوب الروسى: إن الولايات المتحدة لا تحترم سيادة فنزويلا ، وحرية الشعب الفنزويلى فى حل قضاياهم الداخلية بأنفسهم، مشيرا إلى أن أمريكا تريد تصعيد الأزمة، وتنفيذ سيناريو خاص بها من أجل تغيير الحكم أو الإطاحة بالحكومة.
ومن جانبه، داعا مندوب الصين لدي مجلس الأمن وو هاى تاو الحكومة الفنزويلية والمعارضة إلى الحوار وفقا لأحكام الدستور. وقال تاو: إننا ندعم الشعب الفنزويلى لصنع استقلاله وسيادته واستقراره، رافضا أى تدخل لقوى خارجية فى الشأن الداخلية الفنزويلى وأى تدخل عسكرى لحل الأزمة.
وطالب المجتمع الدولى بالتعامل مع الأزمة بشكل يرجح التنمية والاستقرار فى فنزويلا لتحسين معيشة السكان فى البلاد فى ظل احترام سيادة البلد وتقديم المساعدة البناءة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فنزويلا: انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 40% بعد مرور شهر من العقوبات الأمريكية

جوايدو يعلن عزمه العودة إلى فنزويلا نهاية الأسبوع الجارى

فنزويلا

روسيا

أمريكا

مجلس الأمن

الصين

أخبار العالم




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة