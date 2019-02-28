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روسيا: صيغة موسكو الأمثل للمفاوضات حول عملية السلام فى أفغانستان

الخميس، 28 فبراير 2019 06:49 م
روسيا: صيغة موسكو الأمثل للمفاوضات حول عملية السلام فى أفغانستان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المنصة المثلى لحل الوضع فى أفغانستان هى صيغة موسكو.
وقالت زاخاروفا فى إحاطتها الإعلامية: "حكومة أفغانستان تعتزم عقد الاجتماع الثالث فى كابول يوم 7 مارس، وهو مكرس لإقامة حوار سلمى ومكافحة الإرهاب فى الأراضى الأفغانية، وأود أن أقول إن الجانب الروسى تلقى دعوة للمشاركة فى هذا الحدث".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضافت زاخاروفا: "نرى أن اجتماعات الحوار بين الأطراف الأفغانية لديها إمكانات كبيرة أيضا. اللقاء الأول عقد في موسكو في 5-6 فبراير. وفي إطار هذه الصيغة، أجرى الأفغان أنفسهم حواراً شاملاً حول آفاق عملية السلام في أفغانستان.
كما شددت على أن صيغة موسكو للتشاور هي الآن أفضل منصة للمفاوضات.
وتابعت: "نحن مقتنعون بأنه في ظل الظروف الحالية، لا تزال صيغة مشاورات موسكو بشأن أفغانستان هي أفضل منصة لتقديم المساعدة الدولية لإطلاق الحوار بين الأفغان. ونعتقد أنه على أساسها، يمكن تنسيق جهود القوى العالمية الرئيسية واللاعبين الإقليميين وكذلك الأطراف الأفغانية المتعارضة من أجل إيجاد سبل للخروج من الأزمة الأفغانية".


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