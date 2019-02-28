رفع 720 طن مخلفات أسفل كوبرى 45 الدولى فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

قاد اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملة مكبرة لإزالة المخلفات أسفل كوبرى رقم 1 على رافد 45 المتجه إلى الطريق الدولي، أسفرت عن رفع 720 طن مخلفات من أسفل الكوبرى والقضاء على بؤر النباشين به، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.

نفذت الحملة بمشاركة الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة وحى المنتزه أول وحى المنتزه ثان وشركة نهضة مصر. وبواسطة المعدات الثقيلة المكونة من 6 لودر و14 عربة تم نقل جميع المخلفات إلى مركز التخلص الآمن من المخلفات بالزياتين.

وقرر اللواء حمدى الحشاش سرعة إنشاء مشاتل للحدائق أسفل كوبرى 45، وذلك لمنع تكرار أى تعديات مرة آخر ى أو وضع مخلفات فى المستقبل وحفاظا على المظهر الحضارى والبيئى للكوبرى.

شارك فى الحملة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وحمدى عبد العليم، رئيس حى المنتزه أول، واللواء عادل سلامة رئيس حى المنتزه ثان.