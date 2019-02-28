video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 720 طن مخلفات أسفل كوبرى 45 الدولى فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الخميس، 28 فبراير 2019 09:40 م
رفع 720 طن مخلفات أسفل كوبرى 45 الدولى فى حملة مكبرة بالإسكندرية رفع قمامة - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

قاد اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملة مكبرة لإزالة المخلفات أسفل كوبرى رقم 1 على رافد 45 المتجه إلى الطريق الدولي، أسفرت عن رفع 720 طن مخلفات من أسفل الكوبرى والقضاء على بؤر النباشين به، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية. 

 

نفذت الحملة بمشاركة الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة وحى المنتزه أول وحى المنتزه ثان وشركة نهضة مصر. وبواسطة المعدات الثقيلة المكونة من 6 لودر و14 عربة تم نقل جميع المخلفات إلى مركز التخلص الآمن من المخلفات بالزياتين.

 

وقرر اللواء حمدى الحشاش سرعة إنشاء مشاتل للحدائق أسفل كوبرى 45، وذلك لمنع تكرار أى تعديات مرة آخر ى أو وضع مخلفات فى المستقبل وحفاظا على المظهر الحضارى والبيئى للكوبرى.

 

شارك فى الحملة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وحمدى عبد العليم، رئيس حى المنتزه أول، واللواء عادل سلامة رئيس حى المنتزه ثان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع القمامة من خوخة اليهود بالمحلة وإزالة منزل يمثل خطرا داهما بسوق اللبن

أمانة مستقبل وطن بالإسماعيلية تواصل رفع القمامة وتجميل الشوارع بالقنطرة غرب

رفع قمامه

طريق 45 الدولى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاسكندرية




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة