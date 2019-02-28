رجال المباحث يعيدون فتاة معاقة ذهنيا لوالدها بعد العثور عليها بأحد شوارع التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

أعاد رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، فتاة معاقة ذهنيا الى والدها بعد العثور عليها بأحد الشوارع بمنطقة التجمع، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تلقى قسم شرطة مباحث التجمع الخامس، بلاغا من "أميرة . ع"، 39 سنة، مقيمة بدائرة القسم، بتوقف إحدى الفتيات أمام العقار محل سكنها وترديد عبارات غير مفهومة، وتعذر التواصل معها.

على الفور قامت مديرية أمن القاهرة بتكليف ضابطة حقوق الإنسان بالقسم وقوة أمنية بالتوجه لمحل البلاغ ، حيث تم التقابل مع الفتاة وأمكن تهدئتها، وبمناقشتها تبين عدم حملها لثمة إثبات شخصية، وتعذر التواصل معها أو التوصل لأيه بيانات تسهم فى التوصل إلى أهليتها.

وبتكثيف الجهود تم التوصل لرقم هاتف والدها ، وعلى الفور تم الإتصال به وإخطاره بالتوجه لديوان القسم ، تبين أنه "عبدالعليم . ح" وقدم بطاقة تحقيق شخصية لنجلته، والذى أفاد بأن نجلته متغيبة عن المنزل وأنها غير مكتملة الوعى ، وقد تم تسليم الفتاة لوالدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها ، حيث قدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة نجلته وحسن رعايتها.