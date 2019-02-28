رئيس وزراء اليابان: ندعم ترامب فى قرار عدم إبرام اتفاق مع كوريا الشمالية

رويترز

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبى اليوم الخميس إنه يدعم دعما تاماً قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنهاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من دون توقيع اتفاق.

وقال آبى بعد مكالمة هاتفية مع ترامب "أدعم تماما قرار ترامب عدم الإقدام على الخيار السهل". وأضاف "أنا مصمم على ضرورة رؤية الزعيم كيم لاحقا".

وذكر أن ترامب أثار خلال اجتماعه مع كيم فى فيتنام مسألة المواطنين اليابانيين الذين خطفهم ضباط من كوريا الشمالية. وقال إن اليابان لن تطبع العلاقات الدبلوماسية مع بيونج يانج أو تقدم أى مساعدة اقتصادية حتى تنشر كوريا الشمالية رواية كاملة عما حدث للمخطوفين وتعيد من لا يزال على قيد الحياة منهم.