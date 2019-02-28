رئيس هيئة الإسعاف يعلن وفاة سائق متأثرا بإصابته فى حادث محطة مصر

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، وفاة خالد محمد عبد المنعم، سائق بالهيئة، منذ قليل متأثرا بإصابته فى حادث قطار محطة مصر الذى وقع صباح أمس.

وقال رئيس هيئة الإسعاف لـ"اليوم السابع"، إن السائق توفى فى مستشفى دار الشفاء وتم نقله إلى مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف أن الهيئة تتابع مع وفد من المسعفين وصول السائق إلى مثواه الأخير.

كان السائق خالد عبد المنعم يعمل على سيارة إسعاف رقم 2379 تمركز رمسيس، وقد أصيب بنسبة حروق بلغت نحو 85%.