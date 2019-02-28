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رئيس نقابة السكة الحديد يعلن اعتذار العاملين عن إهمال سائق قطار حادث محطة مصر

الخميس، 28 فبراير 2019 02:09 م
رئيس نقابة السكة الحديد يعلن اعتذار العاملين عن إهمال سائق قطار حادث محطة مصر حادث قطار محطة مصر
كتب رضا حبيشى - تصوير حازم عبد الصمد
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أعلن عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد اعتذار العاملين عن حادث حريق محطة مصر، ومتمنيا أن يتقبل المواطنون الاعتذار عن خطأ السائق المتسبب فى الحادث، واصفا السائق الذى تسبب بالحادث بالمعمل والمستهتر.
 
وأضاف رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد أن الحادث وقع نتيجة هذا السائق الذى لم يلتزم بتعليمات ولائحة التشغيل وتركه الجرار الذى كان يقوده دون أن يؤمن إيقاف تشغيله، لافتا إلى أن هذا الخطأ من السائق أساء للهيئة وكافة العاملين بالكامل.

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