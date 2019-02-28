رئيس مجلس النواب العراقى يبحث مع رئيس "الأمة الكويتى" العلاقات الثنائية

بغداد (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم والوفد المرافق له - الذى يزور العراق حاليا - سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكر مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقى - أن رئيس مجلس النواب العراقى استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى والوفد المرافق له فى قصر الحكومة ببغداد.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقى - وفق البيان - تقديره لوقوف الكويت بجانب العراق فى حربه ضد الإرهاب والقضاء على داعش ودعمها للعملية السياسية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار إلى أهمية دعم وتعزيز العلاقات مع الكويت فى مختلف المجالات، مشيرا للعلاقات التاريخية المشتركة التى تربط البلدين.