رئيس لجنة الرقابة بالكونجرس: يبدو أن ترامب ارتكب جريمة

واشنطن (رويترز)

قال رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى إن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة على ما يبدو لكنه امتنع عن ذكر إن كان يتعين إبعاده عن منصبه.

وبعد جلسة عقدت أمس الأربعاء للاستماع لأقوال مايكل كوهين محامى ترامب السابق، قال الديمقراطى إيلايجا كامنجز للصحفيين عندما سألوه إن كان يعتقد أن ترامب ارتكب جريمة بوصفه رئيسا "يبدو أنه فعل ذلك".

وأضاف "ذلك يستند إلى ما تكشف بالفعل" فى إشارة إلى اعتراف كوهين بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية بتوجيه من ترامب.

وامتنع كامنجز عن ذكر ما إن كان يرى أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله.

وقال "ينبغى أن أدرس الوثائق وأرى ما لدينا. ضعوا فى حسبانكم أنى أريد التحرك بحذر شديد".