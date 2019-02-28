video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 10:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس لجنة الرقابة بالكونجرس: يبدو أن ترامب ارتكب جريمة

الخميس، 28 فبراير 2019 10:18 ص
رئيس لجنة الرقابة بالكونجرس: يبدو أن ترامب ارتكب جريمة ترامب
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قال رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى إن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة على ما يبدو لكنه امتنع عن ذكر إن كان يتعين إبعاده عن منصبه.

وبعد جلسة عقدت أمس الأربعاء للاستماع لأقوال مايكل كوهين محامى ترامب السابق، قال الديمقراطى إيلايجا كامنجز للصحفيين عندما سألوه إن كان يعتقد أن ترامب ارتكب جريمة بوصفه رئيسا "يبدو أنه فعل ذلك".

وأضاف "ذلك يستند إلى ما تكشف بالفعل" فى إشارة إلى اعتراف كوهين بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية بتوجيه من ترامب.

وامتنع كامنجز عن ذكر ما إن كان يرى أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله.

وقال "ينبغى أن أدرس الوثائق وأرى ما لدينا. ضعوا فى حسبانكم أنى أريد التحرك بحذر شديد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايكل كوهين: ترامب طلب منى تهديد حوالى 500 شخص ومؤسسة خلال 10 سنوات

مايكل كوهين يسرق الأضواء من دونالد ترامب قبل قمة "هانوى" بفضيحة جديدة.. المحامى السابق للرئيس الأمريكى يدلى بشهادة خطيرة أمام الكونجرس ويصفه بـ"العنصرى المحتال".. ونائب جمهورى يهدد كوهين بفضح علاقاته الجنسية

ترامب

الكونجرس

امريكا

مايكل كوهين




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة