رئيس الوزراء يستقبل وزير بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة فى رومانيا

كتبت هند مختار

- مدبولى يؤكد ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين

- الوزير الرومانى: سعيد بما أثمرت عنه الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وهناك وفد كبير من رجال الأعمال والشركات الرومانية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة فى رومانيا، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير رومانيا بالقاهرة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن الترحيب بالضيف الروماني، مشيراً إلى أهمية الزيارة لأنها تشهد عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، كما أن زيارة الوزير الروماني تأتى عقب أيام قليلة من الزيارة المهمة التى قام بها رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر للمشاركة فى اجتماعات القمة العربية الأوروبية.

وأكد مدبولي ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين، لا سيما وأن حجم التجارة الحالى الذى يبلغ 460 مليون دولار لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها البلدان.

وأشار رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التى يمكن للشركات الرومانية المساهمة فيها، سواء فى المشروعات القومية الكبرى، أو غيرها من القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة.

وأضاف مدبولى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تمثل فرصاً أخرى للتعاون بين مصر ورومانيا، لا سيما وأن رومانيا تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، أعرب الوزير الروماني عن سعادته بما أثمرت عنه الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مشيراً إلى أنه اصطحب معه وفداً كبيرا من رجال الأعمال والشركات الرومانية من أجل استكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين، سواء من خلال استثمارات رومانية، أو شركات مشتركة مع نظرائهم المصريين.

وأضاف "أوبريا" أن المستثمرين المصاحبين له أجروا مباحثات ناجحة ومشجعة مع المسئولين فى عدة وزارات منها وزارة البترول، وتعرفوا على مجالات واعدة للتعاون المستقبلي مع مصر.

وعقّب مدبولى بتوجيه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بمواصلة المشاورات والتنسيق مع الجانب الروماني، لصياغة خطة تحرك لتنشيط مجالات التعاون المقترحة، مؤكداً للوزير الروماني دعمه الكامل لأية مقترحات تستهدف تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا.

هذا وقد اختتم الوزير الروماني حديثه بنقل تحيات رئيسة وزراء رومانيا إلى الدكتور مدبولى، مؤكداً تطلعها لقيام رئيس الوزراء بزيارة رومانيا على هامش الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة بين البلدين.