رئيس الرقابة الإدارية يلتقى وفدا من المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد بالاتحاد الأفريقى

استقبل اليوم اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفدا من اعضاء المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد بالاتحاد الأفريقى، وقد أعرب الوزير رئيس الهيئة عن ترحابه بالحضور مبديا سعادته بالتعاون المشترك الذى يجمع بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس الاستشارى الإفريقى لتوحيد الرؤى والمفاهيم وتنمية المهارات والاستفادة من تبادل الخبرات، خاصة بأن الفساد يشهد تطورا وتنوعا سريعا مما استوجب مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير آليات المكافحة وإنشاء الإكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون متخصصة فى تنمية المهارات وإعداد البحوث على أساس علمى بالتعاون مع أجهزة انفاذ القانون وبعض الاكاديميات العربية، مشيرا إلى تفضل رئيس الجمهورية خلال انعقاد منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ فى سبتمبر الماضى بتفعيل دور الأكاديمية، وتقديم سيادته 250 منحة تدريبية للدول الافريقية سيتم عقدهم خلال هذا العام.

ومن جانبهم قدم أعضاء المجلس الاستشارى الشكر لهيئة الرقابة الإدارية واثنوا على الجهود التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الفساد وما توفره الاكاديمية من احتياجات للقارة الأفريقية، خاصة أن الفساد يشكل تحديا كبيرا ويقوم بشل حركة تنمية افريقيا، فالحضارة المصرية لها قوة يجب الفخر بها، راجيا أن تتحول الاكاديمية من المستوى المحلى إلى المستوى الافريقى والدولى لتخدم كافة دول القارة الافريقية.

يأتى ذلك اللقاء عقب إنهاء أعضاء المجلس فعاليات البرنامج التدريبى الخاص المشترك بين البنك الأفريقى للتنمية وهيئة الرقابة الإدارية والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة من 24 وحتى 28 فبراير 2019 حول التعريف بجهود الهيئة فى مجال مكافحة الفساد وسبل منعه والوقاية منه ‏ودعم الحوكمة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ويعد ذلك البرنامج استكمالا لخطوات التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية فى مجال مكافحة الفساد وسبل منعه.