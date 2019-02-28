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رئيس الأركان الجزائرى: يجب تحديد منابع التهديد لإيجاد طرق لمواجهته

الخميس، 28 فبراير 2019 11:42 م
رئيس الأركان الجزائرى: يجب تحديد منابع التهديد لإيجاد طرق لمواجهته رئيس الأركان الجزائرى أحمد قايد صالح
أ ش أ
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أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى، اليوم الخميس، أهمية تحديد منابع التهديد ورصد الأساليب التى يستخدمها فى نشاطاته من أجل إيجاد الطرق الكفيلة بتحييده وإفشال أهدافه.
ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن الفريق قايد صالح قوله، خلال زيارته لولاية تمنراست (جنوب)، "لا شك أن فتح مجال التوبة النصوح أمام من ضلت بهم السبل وضلوا سواء السبيل، وقرروا طائعين تسليم أنفسهم للجيش".
واعتبر أن ذلك فرصة متجددة أمام هؤلاء التائبين يتم من خلالها فتح المجال أمام من عاد إلى رشده، وقرر العودة إلى أحضان شعبه ووطنه، وتيقن أن لا فائدة تُرجى من الخروج عن سكة الوطن الذى يظل عظيما بقدره الرفيع، وعزيزًا بقدراته العالية، وكبيرًا يصفح عند الضرورة ويعفو عند المقدرة".
وأكد الأهمية الحيوية التي تكتسيها الناحية العسكرية السادسة (جنوبي الجزائر)، والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات.


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