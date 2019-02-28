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رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية يحضرون عروض الصوت والضوء

الخميس، 28 فبراير 2019 01:00 م
رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية يحضرون عروض الصوت والضوء عروض الصوت والضوء - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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استضافت شركة مصر للصوت والضوء، والتنمية السياحية، رئيسة البرلمان الإماراتى، الدكتور أمل القبيسى، والوفد المرافق لها من الدبلوماسيين، لحضور عرض الصوت والضوء باللغة الإنجليزية، بمنطقة الكرنك، بدعوة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
 
وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إن عروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم، شهدت زيارة وفد رفيع المستوى من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقةـ مكون من 100فرد، وذلك خلال زيارتهم لمصر فى ضوء انعقاد المؤتمر الدولى الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى، كما استقبلت ايضا الصوت والضوء وزيرة المراة  والتضامن الوطنى والاسرة ببوركينا فاسو هيلين مارى لورنس لحضور عرض الصوت والضوء وذلك خلال  زيارتها لمصر والتى حرصت على عدم ختامها قبل حضورها عرض الصوت والضوء.
 
وبدوره صرح سامح سعدـ رئيس الصوت والضوءـ أن وسط الاهتمام العالمي بالحضارة الفرعونية القديمة وعروض الصوت والضوء الساحرة شهدت مناطق الصوت والضوء العديد من الزيارات الهامه والتى وصفها بأنها أكبر اداة للترويج  الفعال لتنشيط حركة السياحة المصرية فى العالم أجمع. 
 

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الصوت والضوء

البرلمان الاماراتي

السياحة المصرية

المحاكم الدستورية




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