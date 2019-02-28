دورة مجانية للثقافة العربية والإسلامية في قصر الأميرة خديجة بحلوان

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الاسكندرية انطلاق دورة الثقافة العربية والإسلامية لأول مرة في قصر الأميرة خديجة بحلوان، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019.

ويشارك في سلسلة المحاضرات الدكتور أسامة الأزهري؛ مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ونخبة من كبار المثقفين والمفكرين. وستركز الدورة على تقديم موضوعات عدة تتضمن علم الحديث والمحدثين، التاريخ الإسلامي، التراث العلمي العربي، وكذلك التراث اليهودي والتراث القبطي، مقاصد الشريعة، الخط العربي وفنونه، اللغة العربية، الفكر الإسلامي، المخطوطات الإسلامية، العمارة والفنون الإسلامية، ماهية التصوف، الأقليات في الحضارة الإسلامية، عالمية الحضارة الإسلامية، والشبهات.

وتأتي الدورة في إطار دور مكتبة الإسكندرية ومكتبة مصر العامة في دعم الثقافة العربية والإسلامية الصحيحة، كما سيتم إهداء المشتركين عدد ضخم من الكتب مثل كتاب المهارات العربية في الصرف والنحو، كتاب تحدي الإرهاب، وكتاب قيم من التراث، كما سيتم منح المشتركين شهادات معتمدة من مكتبة الإسكندرية ومكتبة مصر العامة عقب انتهاء الدورة، على ألا تقل نسبة المشاركة عن 75% من إجمالي المحاضرات.

وتستهدف الدورة الشباب من الجنسين من سن 16 وحتى 45 سنة، وبحد أقصى 60 مشترك. وتستمر الدورة لمدة أسبوعين متتاليين في عدد 22 محاضرة بواقع محاضرتين في اليوم الواحد.