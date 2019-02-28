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خطط لتركيب 100 ألف عمود كهرباء ومحو أمية 29 ألف شخص بكفر الشيخ

الخميس، 28 فبراير 2019 09:28 م
خطط لتركيب 100 ألف عمود كهرباء ومحو أمية 29 ألف شخص بكفر الشيخ الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن دورتي يوليو وأكتوبر 2018 بالخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية بالمحافظة استهدفت 29 ألف و656 شخصاً ،وتم تسجيل 61 ألف و61 شخص، وبلغ عدد الحاضرين 23 ألف و708 شخصاً، وبلغ عدد الناجحين 9 آلاف و316  دارساًبنسبة نجاح المستهدف 31٪، ونسبة النجاح للحاضر 39٪ ، بالاضافة الي متابعة انجازات امتحان دورة يناير 2019.
 
 
وأضاف محافظ كفر الشيبخ ، حضر 4433 دارس ونجح في الامتحان 2860 دارس ونسبة النجاح 65٪ ، ومتابعة انجازات شهر فبراير 2019 باجمالي عدد فصول تعليم الكبار الحالية ١٥٩٨ فصل، واجمالي عدد الدارسين المقيدين بالفصول 23 ألف و732 الف دارس.
 
وأضاف محافظ كفرالشيخ ، جاري التجهيز للطرح والبت الفني لـ 21 مدرسة بإجمالي متوسط 160مليون جنيه،لخفض الكثافة بالفصول وتحسين بيئة وجودة التعليم،مؤكداً أن الفترة القليلة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذاُ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وقال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، سيتم تركيب 100 ألف عمود كهرباء بالقرى ضمن خطة تطوير قطاع الكهرباء، وتطوير شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لتثبيت التيار الكهربائي بمناطق المحافظة، مؤكداً أن محافظة كفرالشيخ ستشهد طفرة قوية بقطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة.

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