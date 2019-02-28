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حفتر والسراج يتفقان فى الإمارات على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات

الخميس، 28 فبراير 2019 12:34 م
حفتر والسراج يتفقان فى الإمارات على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات حفتر والسراج
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت الأمم المتحدة اتفاق القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، أمس الأربعاء، على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إجراء انتخابات عامة فى البلاد.

 

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن الاجتماع بين حفتر والسراج جاء بدعوة من المبعوث الأممى إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، مشيرة إلى أن الطرفان اتفقا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

 

كان القائد العالم للجيش الليبى المشير خليفة حفتر قد التقى منتصف شهر نوفمبر الماضى مع رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، فى لقاء استمر نصف ساعة على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا.

 

ونقلت وكالة "أكي" الإيطالية عن مصادر إعلامية أن لقاءً جمع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، والسراج، وحفتر، بحضور المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، والرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، ورئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف، ورئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى، فضلا عن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ووزير الخارجية الفرنسى إيف لو دريان.


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