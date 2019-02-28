جامعة قناة السويس تؤجل حفل جوائز المسابقة الثقافية حددًا على ضحايا محطة مصر

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلنت ادارة العلاقات العامة بجامعة قناة السويس، تأجيل حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية، والمقرر لها اليوم الخميس الى يوم الثلاثاء القادم 5 مارس 2019، حداداً على ضحايا الوطن شهداء حريق محطة مصر، والحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.

وقررالدكتور عاطف أبو النور رئيس الجامعة، تنكيس الإعلام، مع وقف النشاط وأى إحتفاليات خلال فترة الحداد.

وكانت الجامعة، قد أصدرت بياناً عقب حدوث حادث محطة مصر، أعلنت فيه عزائها قيادات وأعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب لأسر الضحايا، راجين من الله العُلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينعم بالشفاء العاجل للمصابين بالحادث.