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تنفيذ 1084 حكم في حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الخميس، 28 فبراير 2019 12:18 م
تنفيذ 1084 حكم في حملة أمنية مكبرة بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و927 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1084 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة .
 
كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 96 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، وقضية تعاطي مخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتين أسلحة بيضاء، و12 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و93 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 447 تنفيذ قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.
 
 
 

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