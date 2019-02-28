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تنفيذي بني سويف يوافق على إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على مدرستين

الخميس، 28 فبراير 2019 02:47 م
تنفيذي بني سويف يوافق على إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على مدرستين جنود الجيش المصري
بنى سويف :هانى فتحى
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 وافق المجلس التنفيذي برئاسة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على إطلاق اسم الشهيد: ضياء رمضان كمال إبراهيم " مجند قوات مسلحة"على مدرسة هربشنت الإعدادية بنات التابعة لمجلس قروي سدس مركز ببا،واسم الشهيد: الحسين جمال ممدوح جنيدي"مجند قوات مسلحة"على المدرسة الثانوية العامة  بقرية بني سليمان الشرقية التابعة لمجلس قروي بياض العرب مركز بني سويف ،وذلك تقديراً للتضحيات التي يقدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين

 

 جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم بالديوان العام، بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد،والمحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والمصالح الحكومية ،حيث ناقش الاجتماع الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2018/2019 ، ونسب تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات الحيوية.

 

استهل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على  ترحمًا على أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر برمسيس الذي وقع أمس الأربعاء.

 

وأعرب المحافظ في مستهل الاجتماع ،الذي حضره أعضاء المجلس التنفيذي عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث الأليم ، سائلا المولى عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يمن على ذويهم وأسرهم بنعمة الصبر والسلوان، ومتمنيا عاجل الشفاء لمصابي الحادث

 

 


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