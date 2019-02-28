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تعزيز الخدمات المرورية فى محيط إصلاحات طريق القاهرة - الإسماعيلية منعا للزحام

الخميس، 28 فبراير 2019 06:00 ص
تعزيز الخدمات المرورية فى محيط إصلاحات طريق القاهرة - الإسماعيلية منعا للزحام إصلاحات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط تطوير وتوسعة لطريق الإسماعيلية الصحراوى تقاطع سعد الدين الشاذلى، وحتى مناطق التعمير بطول 5 كيلو منعا للزحام فى أعمال تستمر لمدة 4 أشهر، مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية، مع مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات.

وستكون تلك اﻷعمال استقطاع عرض حارة مرورية من الجزيرة الوسطى، وإضافتها للاتجاه القادم من القاهرة اتجاه الإسماعيلية ليصبح عرض الطريق بعد تنفيذ الأعمال 5 حارات مرورية، كما سيتم خلال الأعمال استحداث 4 حارات مرورية من الأراضى الصحراوية المتاخمة للاتجاه القادم من الإسماعيلية اتجاه القاهرة بحارة تضاف للطريق الرئيسى فى هذا لاتجاه وعدد 3 حارات طريق خدمة مستحدث فى ذات الاتجاه.

يشار إلى أنه سيتم استقطاع الحارة اليسرى من الاتجاه القادم من القاهرة حتى الإسماعيلية لتأمين المعدات القائمة على تنفيذها، وستكون اﻷعمال لمدة 4 أشهر وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، وفواصل حركة.

 


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