تعرف على الأهداف التعليمية بكلية الشرطة.. أهمها الاهتمام بملف حقوق الإنسان

كتب محمود عبد الراضي

تسعى كلية الشرطة لترسيخ وتحقيق العديد من الأهداف التعليميـة، لدى الدارسين داخل كلية الشرطة.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء أهم الأهداف التعليمية بكلية الشرطة:

1: تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: أعضاء هيئة التدريس والمقررات وطرق التدريس والموارد التعليمية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته.

2: الاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية.

3: توفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية.

4: الاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظراً لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسًا دستوريًا وشرعيًا لعمل جهاز الشرطـة.

5: إعداد الكوادر العلمية والتدريبية فى المجالات المتخصصة من خلال تشجيع الضباط علي الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمى لإعداد دراستهم المتخصصة.