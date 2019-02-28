تطوير 3 مصانع تدوير القمامة بالأقصر لرفع منظومة النظافة بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الأيام المقبلة، للبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة 4 مصانع لتدوير المخلفات لخدمة المواطنين ودعم النظافة على مدار الساعة، وذلك عقب لقاء اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لاستعراض الجهود الحالية لتأهيل ورفع مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة.

وقال العميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى لمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن مصانع تدوير المخلفات بالأقصر التى سيجرى البدء فى تطويرها هى فى مدن أرمنت وإسنا ومنطقة الحبيل ومدفن المدامود، كما يتم تطوير 3 محطات وسيطة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لدعم منظومة النظافة بالمحافظة والجمع المنزلى للقمامة بجانب العمل على جذب المستثمرين للاستثمار فى مجال تدوير المخلفات الذى سيسهم فى استعادة المظهر الحضارى المشرف للأقصر.

ويضيف العميد صلاح المندوه، أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع عقد لإعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل جنوب الأقصر ليعمل فى مجال تدوير المخلفات والقمامة، حيث إن مصنع السماد بمنطقة الحبيل بمساحة تصل إلى 5.5 فدان وطاقة تصميمية للتشغيل 120 طن يومياً، ومجهز بمعدات ثابتة ومتحركة وكهرباء وبئر ارتوازى وأجهزة مختلفة ومكبس كرتون وكسارة بلاستيك وأجهزة إطفاء ومعدات حديثة، وكان قد توقف عن العمل منذ عام 2008، لذلك عملت سلطات المحافظة على رفع كفاءة المصنع وإعادة طرحه للمستثمرين لتشغيله كمصنع لتدوير المخلفات.