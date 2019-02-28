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تطبيق AMOS انطلاقة جديدة فى خدمات صيانة أسطول مصر للطيران

الخميس، 28 فبراير 2019 04:55 م
تطبيق AMOS انطلاقة جديدة فى خدمات صيانة أسطول مصر للطيران أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
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أطلقت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أحدث تطبيقتها من خلال مشروع  AMOS  الذي يمثل قفزة في خدمات صيانة وعمرة الطائرات،

صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ، مضيفا  أن المشروع الجديد AMOS يمثل أمر حيوي للغاية في مجال صيانة وعمرة الطائرات ويقدم تقنية هي الأحدث في هذا المجال تهدف إلى اختصار الكثير من الوقت والجهد المستهلك لصيانة الطائرات،  ويعد هذا التطبيق الجديد من إنتاج شركة Swiss-AS السويسرية وهو الأحدث في دعم تقديم خدمات عمرة وصيانة الطائرات وأجزائها وإدارة قطع الغيار والموارد البشرية وتحصيل المستحقات المالية.

ومن جانبه أوضح المهندس مصطفى علي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن التطبيق الجديد هو مشروع نظم معلومات يقدم حلولا متكاملة تغطي كافة الأنشطة الفنية في مصر للطيران للصيانة فنيا وإداريا بما يشمل الموارد البشرية والشؤون المالية ويغطي كافة الأعمال اليومية للعاملين بالإدارات الإنتاجية بحيث تتم الأعمال الفنية على الطائرات بطريقة أليه إذ يوفر التطبيق إخطار آلي لكافة الإدارات المعنية للقيام بدورها بترتيب تسلسلي منذ لحظة وصول الطائرة مرورا بمختلف الأعمال الفنية وحتى مغادرتها مرة أخرى، وتشمل الأعمال توفير قطع الغيار والعدد والآلات واختيار المهندسين والفنيين المختصين للعمل على الطائرات طبقا لاعتماداتهم الفنية وتنفيذ وتسجيل أعمال الصيانة والعمرات وحتى تسليم الطائرة للعميل ومتابعة إصدار الفواتير المالية وتحصيلها.

وأضاف علي الدين، أنه تم رفع وتحميل البيانات الفنية لطرازات الطائرات على النظام الجديد ويتم تحديث البيانات دوريا طبقا لأي تعديل يطرأ من حيث استقدام طرازات جديدة أو توسيع نطاق الاعتماد الفني من سلطات الطيران, وأوضح أن التطبيق يهدف بصورة رئيسية إلى تقليل زمن توقف الطائرات لأعمال الصيانة وتعظيم الاستفادة من الوقت المتاح لتنفيذ الأعمال المطلوبة، كما أوضح أن التطبيق الجديد سيحد من استخدام الورقيات

وفي هذا الإطار تم تدريب كافة العاملين بالشركة على تطبيق AMOS الجديد من خلال دورات تدريبية مكثفة على يد خبراء شركة Swiss-AS السويسرية  وتم تخصيص مجموعات مدربين علي اعلي مستوي بكل موقع من مواقع الشركة للتغلب على أية مشكلات فنية قد تطرأ أثناء التشغيل بالإضافة إلى فريق العمل الرئيسي للمشروع وخبراء الشركة السويسرية، كما تم تزويد القطاعات الإنتاجية بالاحتياجات اللازمة من أجهزة كمبيوتر وطابعات وماسح ضوئي.

 


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