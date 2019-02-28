ترامب يهاجم مايكل كوهين: كذب "كثيرا" فى شهاداته أمام الكونجرس

هانوى(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن محاميه الشخصى السابق مايكل كوهين كذب "كثيرا" فى شهاداته أمام جلسة استماع فى الكونجرس فى واشنطن لكنه قال الحقيقة عندما تحدث عن عدم وجود تواطؤ مع روسيا.

وأدلى كوهين بشهادته أمس الأربعاء ووصف ترامب بأنه "محتال" كان على علم مسبق بتسريب رسائل بريد إلكترونى تهدف للإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون فى انتخابات الرئاسة عام 2016.

ووصف ترامب شهادة كوهين بأنها "مخزية".

وقال فى مؤتمر صحفى فى فيتنام بعد ثانى اجتماع له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "لقد كذب كثيرا".

وأضاف "شيء واحد فقط لم يكذب بشأنه عندما قال لا يوجد تواطؤ".