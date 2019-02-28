ترامب: لا خطط لقمة ثالثة مع رئيس كوريا الشمالية

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لم يلتزم بقمة ثالثة بينه وبين رئيس كوريا الشمالية . وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيس الأأمريكى فى أعقاب انتهاء القمة الذى تجمع مع كيم فى فيتنام دون اتفاق، قال ترامب "سنرى لو كان سيحدث".

وأشار ترامب خلال حديثه للصحفيين على أنه أمن التزاما مستمرا من كيم خلال عشاء معه أمس الأربعاء لوقف الصواريخ والاختبارات النووية.

وقال ترامب عن كيم: "لن يقوم باختبار الصواريخ والنووى، أثق به وسأثق بوعده. وأمل أن يكون هذا صحيحا".