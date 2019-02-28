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ترامب: أثق فى تعهد كيم بأنه لن يستأنف الاختبارات النووية

الخميس، 28 فبراير 2019 04:37 م
ترامب: أثق فى تعهد كيم بأنه لن يستأنف الاختبارات النووية ترامب وكيم
أ ش أ
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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم /الخميس/، عن ثقته فى عدم استئناف بيونج يانج اختبارات الصواريخ النووية، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة نزع السلاح النووى فى القمة الثانية التى عُقدت بينهما فى هانوى واختتمت أعمالها فى وقت سابق اليوم. 
وقال ترامب - وفقا موقع "ذا هيل" الأمريكى - "أحد أهم الأمور، أن الرئيس كيم وعدنى بأن يصرف النظر عن القيام باختبار الصواريخ النووية"، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الأساسية تكُمن فى مطالبة كيم برفع العقوبات على بلاده. 
وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن، فى وقت سابق، أنه ليس فى عجلة للتوصل إلى اتفاق، طالما لم يتم استئناف الاختبارات النووية.. موضحًا بقوله: "لست فى عجلة من أمري، ولا أريد أن أتعجل أحداً، إننى لا أريد سوى عدم إجراء اختبارات، وسنكون سعداء طالما لا توجد اختبارات".


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