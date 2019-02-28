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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الخميس، 28 فبراير 2019 11:00 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% خاسرا عدد 16.66 نقطة ليصل إلى مستوى 8455.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.21% رابحا عدد 7.59 نقطة ليصل إلى مستوى 3604.94 نقطة.
  
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 14.8 مليون سهم بقيمة 306.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 45 شركة، فيما تراجعت 89 شركة. 
 
 
وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.65%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.25%.
 
 

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